КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро

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Четвер, 23 квітня 2020, 21:13

Конституційний суд Молдови призупинив дію закону про ратифікацію угоди між Кишиневом і Москвою про 200 млн євро кредиту від РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Unimedia.

Рішенням від 23 квітня 2020 року Конституційний суд задовольнив клопотання депутата Демократичної партії  Серджіу Сирбу про призупинення дії оскаржуваних актів і призупинив дію, в тому числі процедуру вступу в силу закону Про ратифікацію Угоди між урядом Російської Федерації і урядом Республіки Молдова про надання уряду Республіки Молдова державного фінансового кредиту до розгляду справи по суті.

Сирбу зазначив, що така кредитна угода порушує кілька статей Конституції і не відповідає національним інтересам країни.

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки.

Раніше лідерка партії "Дія і солідарність " колишній прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що угода про надання російського кредиту містить умову, за якою Росія зможе стягувати борги приватних компаній з молдовської держави.

Теми: Молдова Росія кредит


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