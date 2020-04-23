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КС Молдовы приостановил получение кредита от РФ на 200 млн евро

Четверг, 23 апреля 2020, 21:13

Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона о ратификации соглашения между Кишиневом и Москвой о 200 млн евро кредита от РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Unimedia.

Решением от 23 апреля 2020 года Конституционный суд удовлетворил ходатайство депутата Демократической партии Серджиу Сырбу о приостановлении действия обжалуемых актов и приостановил действие, в том числе процедуру вступления в силу закона О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству Республики Молдова государственного финансового кредита до рассмотрения дела по существу.

Сырбу отметил, что такое кредитное соглашение нарушает несколько статей Конституции и не отвечает национальным интересам страны.

Россия одобрила выделение кредита Молдове на просьбу президента страны Игоря Додона для поддержки экономики.

Ранее лидер партии "Действие и солидарность" бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что соглашение о предоставлении российского кредита содержит условие, по которому Россия сможет взыскивать долги частных компаний с молдавского государства.

Темы: МолдоваРосcиякредит
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