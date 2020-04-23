ЄС підтримав програму відновлення економіки після пандемії

Глави держав та урядів країн Євросоюзу схвалили "дорожню карту" економічного відновлення ЄС після кризи COVID-19.

Джерело: глава Європейської ради Шарль Мішель, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мішеля: "Вона визначає чотири пріоритетні сектори дій. Це повністю функціонуючий єдиний ринок, безпрецедентні зусилля в області інвестицій, глобальні дії (проти коронавірусу) і добре функціонуюча система управління.

Ми просили, щоб цей пакет міг працювати з 1 червня 2020 року ".

Деталі: Він також повідомив про затвердження трьох страхувальних програм, покликаних підтримати держави, підприємства і працівників, на загальну суму 540 млрд євро.

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