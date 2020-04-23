ЕС поддержал программу восстановления экономики после пандемии

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Четверг, 23 апреля 2020, 22:44

Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили "дорожную карту" экономического восстановления ЕС после кризиса COVID-19.

Источник: глава Европейского совета Шарль Мишель, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма речь Мишеля: "Она определяет четыре приоритетных сектора действий. Это полностью функционирующий единый рынок, беспрецедентные усилия в области инвестиций, глобальные действия (против коронавируса) и хорошо функционирующая система управления.

Мы просили, чтобы этот пакет мог работать с 1 июня 2020 года".

Детали: Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

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Темы: ЕС коронавирус эпидемия экономика


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