Коронавірус у Франції: рівень смертності стабільний, кількість госпіталізованих зменшується

Рівень смертності від коронавірусної хвороби у Франції лишається стабільним, кількість пацієнтів у реанімації знижується 15-й день поспіль.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Протягом останньої доби від коронавірусу померли 516 осіб, в результаті чого загальна кількість померлих досягла 21 856 осіб. Напередодні повідомлялося про 544 смерті, днем раніше про 531.

Загальна кількість госпіталізованих зменшується – на сьогодні у Франції з симптомами хвороби госпіталізовані 29 219 осіб - це на 522 пацієнти менше, ніж напередодні.

Число пацієнтів у реанімації зменшується 15-й день поспіль.

З початку епідемії коронавірусом у Франції заразилися 120 804 особи.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня в рамках заходів з поступового виходу з режиму карантину носіння маски і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті стане обов’язковим.