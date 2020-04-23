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Коронавирус во Франции: уровень смертности стабилен, число госпитализированных уменьшается

Четверг, 23 апреля 2020, 22:52

Уровень смертности от коронавирусной болезни во Франции остается стабильным, количество пациентов в реанимации снижается 15-й день подряд.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В течение последних суток от коронавируса умерли 516 лиц, в результате чего общее количество умерших достигло 21 856 человек. Накануне сообщалось о 544 смерти, днем ранее о 531.

Общее количество госпитализированных уменьшается – на сегодня во Франции с симптомами болезни госпитализированы 29 219 человек - это на 522 пациента меньше, чем накануне.

Число пациентов в реанимации уменьшается 15-й день подряд.

С начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились 120 804 лица.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая в рамках мероприятий по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.

Темы: Франциякоронавирус
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