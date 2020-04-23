Коронавирус во Франции: уровень смертности стабилен, число госпитализированных уменьшается

683 просмотра
Четверг, 23 апреля 2020, 22:52

Уровень смертности от коронавирусной болезни во Франции остается стабильным, количество пациентов в реанимации снижается 15-й день подряд.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В течение последних суток от коронавируса умерли 516 лиц, в результате чего общее количество умерших достигло 21 856 человек. Накануне сообщалось о 544 смерти, днем ранее о 531.

Общее количество госпитализированных уменьшается – на сегодня во Франции с симптомами болезни госпитализированы 29 219 человек - это на 522 пациента меньше, чем накануне.

Число пациентов в реанимации уменьшается 15-й день подряд.

С начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились 120 804 лица.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая в рамках мероприятий по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.

Темы: Франция коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции жертв коронавируса уже более 21 тыс., количество госпитализаций снижается 22 апреля 2020, 22:34
Коронавирус во Франции: количество пациентов в реанимации снижается 13-й день подряд 21 апреля 2020, 21:18
Количество умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч 21 апреля 2020, 08:18
Все новости
Главные новости
"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов"
САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции
Все новости
исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

Фотопроект

Лица украинских медиков, которые спасают больных от вируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів