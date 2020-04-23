Понад 26 мільйонів людей у США втратили роботу через коронавірус
Четвер, 23 квітня 2020, 23:31
Загалом, через пандемію COVID-19 та вжиті обмежувальні заходи в Сполучених Штатах кількість безробітних зросла до 26,4 мільйона.
Джерело: AFP
Деталі: Понад 4,4 мільйона американців за останні сім днів подали заявки на отримання допомоги з безробіття.
У цілому за останні п'ять тижнів у США за допомогою звернулося вже понад 26,4 мільйона американців, визнають чиновники.
Наразі кількість безробітних перевищує показники, які фіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року.
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