Более 26 млн человек в США потеряли работу из-за коронавируса
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Четверг, 23 апреля 2020, 23:31
В общем, из-за пандемии COVID-19 и принятые ограничительные меры в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 миллиона.
Источник: AFP
Детали: Более 4,4 миллиона американцев за последние семь дней подали заявки на получение пособия по безработице.
В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 миллиона американцев, признают чиновники.
Сейчас количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.
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