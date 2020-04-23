Более 26 млн человек в США потеряли работу из-за коронавируса

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Четверг, 23 апреля 2020, 23:31

В общем, из-за пандемии COVID-19 и принятые ограничительные меры в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 миллиона.

Источник: AFP

Детали: Более 4,4 миллиона американцев за последние семь дней подали заявки на получение пособия по безработице.

В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 миллиона американцев, признают чиновники.

Сейчас количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.

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Темы: США коронавирус эпидемия


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