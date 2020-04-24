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У Грузії ув’язнюватимуть на шість років за порушення карантину

П'ятниця, 24 квітня 2020, 00:03
У Грузії ув’язнюватимуть на шість років за порушення карантину

Парламент Грузії ухвалив в третьому читанні поправку до Кримінального кодексу, за якою за повторне порушення правил надзвичайного стану та карантину особа буде наказана позбавленням волі строком до шести років.

Джерело: лідер парламентських більшості Мамука Мдінарадзе, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мдінарадзе: "Парламент ухвалив посилені міри для виконання декрету президента в дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори Деяких людей, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години".

Деталі: Наразі за порушення правил ПП в Грузії фізичні особи сплачують штраф у розмірі 3 тисяч ларі (близько $ 1000), а юридичні особи - 15 тисяч ларі.

Він запевнив, що ніякої амністії по виплаті штрафів для порушників надзвичайного стану не буде.

Теми: Грузіякоронавірусепідемія
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