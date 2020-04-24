В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение карантина

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Пятница, 24 апреля 2020, 00:03

Парламент Грузии принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет.

Источник: лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Мдинарадзе: "Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа".

Детали: В настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около $1000), а юридические лица - 15 тысяч лари.

Он заверил, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет.

Темы: Грузия коронавирус эпидемия


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