Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів 

Влада Китаю виділить Всесвітній організації охорони здоров'я $30 мільйонів на боротьбу з COVID-19. Напередодні уряд КНР вже виділяв ВООЗ $20 мільйонів.

Джерело: Міністерство закордонних справ КНР, передає CNN

Дослівно: "Китай вирішив надати ВООЗ додаткові 30 мільйонів доларів для підтримки глобальної боротьби проти хвороби COVID-19, зокрема задля зміцнення систем охорони здоров'я країн, що розвиваються".

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