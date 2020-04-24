Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів
П'ятниця, 24 квітня 2020, 01:03
Влада Китаю виділить Всесвітній організації охорони здоров'я $30 мільйонів на боротьбу з COVID-19. Напередодні уряд КНР вже виділяв ВООЗ $20 мільйонів.
Джерело: Міністерство закордонних справ КНР, передає CNN
Дослівно: "Китай вирішив надати ВООЗ додаткові 30 мільйонів доларів для підтримки глобальної боротьби проти хвороби COVID-19, зокрема задля зміцнення систем охорони здоров'я країн, що розвиваються".
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Нагадаємо:
- У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.