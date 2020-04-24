Китай выделит ВОЗ еще 30 миллионов долларов

Власти Китая выделит Всемирной организации здравоохранения $ 30 миллионов на борьбу с COVID-19. Накануне правительство КНР уже выделяло ВОЗ $ 20 миллионов.

Источник: Министерство иностранных дел КНР, передает CNN

Дословно: "Китай решил предоставить ВОЗ дополнительные 30 миллионов долларов для поддержки глобальной борьбы против болезни COVID-19, в частности для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран".

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Напомним: