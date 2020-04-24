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В Німеччині від коронавірусу вже видужали 68% хворих

П'ятниця, 24 квітня 2020, 02:06
В Німеччині від коронавірусу вже видужали 68% хворих

В Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 151 784 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 2:00 24 квітня в країні діагностовано 151 784 випадків хвороби, 103 300 пацієнт вже одужав, 5404 померли.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло понад 2481 людей. 260 хворих померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

Читайте також: Епідемія із найменшими втратами: як Німеччина готується до пом'якшення карантину

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірускарантин
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