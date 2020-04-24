В Німеччині від коронавірусу вже видужали 68% хворих

В Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 151 784 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 2:00 24 квітня в країні діагностовано 151 784 випадків хвороби, 103 300 пацієнт вже одужав, 5404 померли.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло понад 2481 людей. 260 хворих померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

випадків захворювання осіб одужала та померло від ускладнень, спричинених хворобою. Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа.

20 квітня Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.

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