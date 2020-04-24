В Німеччині від коронавірусу вже видужали 68% хворих

321 перегляд
П'ятниця, 24 квітня 2020, 02:06

В Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 151 784 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 2:00 24 квітня в країні діагностовано 151 784 випадків хвороби, 103 300 пацієнт вже одужав, 5404 померли.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло понад 2481 людей. 260 хворих померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

Читайте також: Епідемія із найменшими втратами: як Німеччина готується до пом'якшення карантину

Микола Донєв, УП
Теми: Німеччина коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Німеччині від коронавірусу видужали майже 100 тисяч людей 22 квітня 2020, 08:52
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція 20 квітня 2020, 21:26
Німеччина частково послабила карантин 20 квітня 2020, 17:44
Усі новини
Головні новини
"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради
Новини 23 квітня: костюми лікарям, 26,6 тисяч хворих
На Житомирщині повідомляють про нову пожежу "загрозливих масштабів"
САП не побачила корупції в діях брата Єрмака і передала справу поліції
Усі новини
Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини

здоров'я

Харчування у задимленому місті. Поради дієтолога