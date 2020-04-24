В Германии от коронавируса уже выздоровели 68% больных

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Пятница, 24 апреля 2020, 02:06

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 151 784 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: На 2:00 24 апреля в стране диагностировано 151 784 случаев болезни, 103 300 пациент уже выздоровел, 5404 умерли.

За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 2481 человек. 260 больных умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

  • Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета.

  • 20 апреля Германия ослабила карантин для небольших магазинов.

Темы: Германия коронавирус карантин


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