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МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус

П'ятниця, 24 квітня 2020, 02:26
МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 161 українець.

Джерело: МЗС

Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 56 українців. 

Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.

Дослівно: "16 724 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСкоронавірус
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