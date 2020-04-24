МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 161 українець.

Джерело: МЗС

Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 56 українців.

Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.

Дослівно: "16 724 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

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