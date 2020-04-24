МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус
За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 161 українець.
Джерело: МЗС
Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 56 українців.
Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.
Дослівно: "16 724 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.