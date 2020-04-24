В МИД рассказали, сколько украинцев болеют на коронавирус

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Пятница, 24 апреля 2020, 02:26

За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.

Источник: МИД

Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 56 украинцев.

Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

Дословно: "16 724 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: МИД коронавирус


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