За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.

Источник: МИД

Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 56 украинцев.

Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

Дословно: "16 724 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

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Напомним: