В МИД рассказали, сколько украинцев болеют COVID-19
Пятница, 24 апреля 2020, 02:26
За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.
Источник: МИД
Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.
Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 56 украинцев.
Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.
Дословно: "16 724 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.