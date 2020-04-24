Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через пандемію COVID-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 03:55
Getty Images

Європейська легкоатлетична асоціація оголосила про скасування чемпіонату Європи через пандемію коронавируса.

Джерело: sportarena

Деталі: European Athletics прийняла рішення про скасування змагань з урахуванням думки медичної комісії Французко легкоатлетичної федерації після оцінки можливих ризиків для публіки і офіційних осіб.

Змагання повинні були пройти 25-30 серпня в Парижі.

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Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус карантин


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