Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через пандемію COVID-19
Європейська легкоатлетична асоціація оголосила про скасування чемпіонату Європи через пандемію коронавируса.
Джерело: sportarena
Деталі: European Athletics прийняла рішення про скасування змагань з урахуванням думки медичної комісії Французко легкоатлетичної федерації після оцінки можливих ризиків для публіки і офіційних осіб.
Змагання повинні були пройти 25-30 серпня в Парижі.
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