Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии COVID-19

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Пятница, 24 апреля 2020, 03:55

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

Источник: sportarena

Детали: European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц.

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

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Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус карантин


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