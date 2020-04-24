Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии COVID-19
17 просмотров
Пятница, 24 апреля 2020, 03:55
Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.
Источник: sportarena
Детали: European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц.
Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
powered by lun.ua