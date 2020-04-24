Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии COVID-19

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

Источник: sportarena

Детали: European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц.

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: