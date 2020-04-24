За минулу добу у світі підтверджено 85 021 випадків COVID-19
П'ятниця, 24 квітня 2020, 05:01
23 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 5062 випадків більше ніж 22 квітня.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers
Деталі: Зокрема, в США 31 487, Росії 4774, Іспанії 4635, Великобританії 4583, Бразилії 3735, Туреччини 3116, Італії 2646, Німеччині 2481 нових випадків захворювання коронавірус.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
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Нагадаємо:
- У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.