Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За минулу добу у світі підтверджено 85 021 випадків COVID-19 

П'ятниця, 24 квітня 2020, 05:01
За минулу добу у світі підтверджено 85 021 випадків COVID-19 

23 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 5062 випадків більше ніж 22 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Зокрема, в США 31 487, Росії 4774, Іспанії 4635, Великобританії 4583, Бразилії 3735, Туреччини 3116, Італії 2646, Німеччині 2481 нових випадків захворювання коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: