За минулу добу у світі підтверджено 85 021 випадків COVID-19 

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 05:01

23 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 5062 випадків більше ніж 22 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Зокрема, в США 31 487, Росії 4774, Іспанії 4635, Великобританії 4583, Бразилії 3735, Туреччини 3116, Італії 2646, Німеччині 2481 нових випадків захворювання коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

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Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус


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