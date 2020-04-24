За прошедшие сутки в мире подтверждено 85 021 случаев COVID-19

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Пятница, 24 апреля 2020, 05:01

23 апреля в мире диагностировали 79959 заражений COVID-19. Это на 5062 случаев больше чем 22 апреля.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: в частности, в США 31487, России 4774, Испании 4635, Великобритании 4583, Бразилии 3735, Турции 3116, Италии 2646, Германии 2481 новых случаев заболевания коронавирус.

Что было раньше: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус


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