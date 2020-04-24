У Китаї діагностували всього 6 нових випадків COVID-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 06:06

23 квітня на материковому Китаї зареєстровано 6 нових випадків COVID-19.

Источник: People's Daily, China

Деталі: Минулої доби у Китаї діагностовано 6 випадків зараження COVID-19 (включаючи 2 імпортовані випадки).

Наразі в країні 915 активних випадків COVID-19, в тому числі 57 хворих у критичному стані.

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Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Китай коронавірус


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