В Китае зарегистрировано всего 6 новых случаев COVID-19

23 апреля на материковом Китае зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.

Источник: People's Daily, China

Детали: Вчера в Китае диагностировано 6 случаев заражения COVID-19 (включая 2 импортированные случая).

Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.

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Напомним: