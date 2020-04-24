В Китае зарегистрировано всего 6 новых случаев COVID-19

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Пятница, 24 апреля 2020, 06:06

23 апреля на материковом Китае зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.

Источник: People's Daily, China

Детали: Вчера в Китае диагностировано 6 случаев заражения COVID-19 (включая 2 импортированные случая).

Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.

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Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: Китай коронавирус


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