В Китае зарегистрировано всего 6 новых случаев COVID-19
Пятница, 24 апреля 2020, 06:06
23 апреля на материковом Китае зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.
Источник: People's Daily, China
Детали: Вчера в Китае диагностировано 6 случаев заражения COVID-19 (включая 2 импортированные случая).
Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.