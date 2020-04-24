За добу від COVID-19 в Україні померли 6 осіб, 96 одужали

За останню добу зафіксовано 477 нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, померли 23 квітня 6 осіб, одужали 96.

Джерело: Центр громадського здоров’я, МОЗ

Деталі: Загалом станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що з 477-ми нових виявлених випадків – 28 дітей та 98 медичних працівників. Серед тих, хто одужав 23 квітня, – 13 дітей.

За весь час пандемії захворіли 503 дитини та 1 458 медпрацівників.

За останню добу найбільше нових випадків зараження зафіксовано у Чернівецькій області (59), Київській області (54) та в Києві (63). По Україні в четвер проведено 5263 дослідження..

Госпіталізовано за добу 181 особу.

Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 103 людини, у тому числі одна дитина.

На амбулаторному лікуванні – 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники.

Серед усіх померлих було 99 чоловіків та 94 жінки. Серед усіх вилікуваних – 109 медиків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 370 випадків (51 одужав);

Волинська обл. — 203 випадки (26 одужали);

Дніпропетровська обл. — 195 випадків (11 одужали);

Донецька обл. — 24 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 309 випадків (4 одужали);

Закарпатська обл. — 260 випадків (27 одужали);

Запорізька обл. — 163 випадки (25 одужали);

Івано-Франківська обл. — 684 випадки (27 одужали);

м. Київ — 1 122 випадки (53 одужали);

Київська обл. — 505 випадків (38 одужали);

Кіровоградська обл. — 283 випадки (35 одужали);

Львівська обл. — 298 випадків (39 одужали);

Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 103 випадки;

Одеська обл. — 169 випадки (8 одужали);

Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. — 437 випадків (39 одужали);

Сумська обл. — 90 випадків (34 одужали);

Тернопільська обл. — 532 випадки (45 одужали);

Харківська обл. — 118 випадків (12 одужали);

Херсонська обл. — 77 випадків (11 одужали);

Хмельницька обл. — 65 випадків (7 одужали);

Черкаська обл. — 234 випадки (36 одужали);

Чернівецька обл. — 1199 випадків (45 одужали);

Чернігівська обл. — 19 випадків (3 одужали).