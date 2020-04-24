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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели

Пятница, 24 апреля 2020, 09:28
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели

За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96.

Источник: Центр общественного здоровья, Минздрав

Детали: Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 477-ми новых выявленных случаев – 28 детей и 98 медицинских работников. Среди выздоровевших 23 апреля, – 13 детей.

За все время пандемии заболели 503 ребенка и 1458 медработников.

За последние сутки больше новых случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области (59), Киевской области (54) и в Киеве (63). По Украине в четверг проведено 5263 исследования.

Госпитализирован за сутки 181 человек.

Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

На амбулаторном лечении – 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники.

Среди всех умерших было 99 мужчин и 94 женщины. Среди всех вылеченных – 109 медиков.

В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)
Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)
Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)
Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)
Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)
г. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)
Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)
Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)
Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)
Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 103 случая;
Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)
Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
Ровенская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)
Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)
Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)
Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)
Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)
Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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