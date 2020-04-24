За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели

За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96.

Источник: Центр общественного здоровья, Минздрав

Детали: Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 477-ми новых выявленных случаев – 28 детей и 98 медицинских работников. Среди выздоровевших 23 апреля, – 13 детей.

За все время пандемии заболели 503 ребенка и 1458 медработников.

За последние сутки больше новых случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области (59), Киевской области (54) и в Киеве (63). По Украине в четверг проведено 5263 исследования.

Госпитализирован за сутки 181 человек.

Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

На амбулаторном лечении – 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники.

Среди всех умерших было 99 мужчин и 94 женщины. Среди всех вылеченных – 109 медиков.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)

Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)

Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)

Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)

г. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)

Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)

Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)

Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)

Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)

Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)

Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)

Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)

Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)

Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).