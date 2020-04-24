Журналісти російських "Ведомостей" поскаржилися на цензуру

Журналісти російської газети "Ведомости" поскаржилися, що у виданні в зв'язку зі зміною керівництва змінюють редакційну політику і вводять цензуру.

Джерело: колонка редакції газети під назвою "Нові "Ведомости". Як і чому змінюється редакційна політика і деградує якісне ЗМІ"

Дослівно: "В. о. головного редактора "Ведомостей" Андрій Шмаров своїми діями вже показав, як планує змінити редакційну політику газети. Зміни такого роду підривають довіру до видання.

"Ведомости" були засновані – і 20 років існували – на прозорості та довірі... Саме довірою, на формування якої йдуть роки, визначається якість незалежного видання. Такого роду якість, ймовірно, не потрібна залежним і пропагандистським медіа, але для незалежних вона життєво важлива. Це соціальний капітал, який важко накопичити і легко втратити. Він входить і в ціну медіа як активу".

Деталі: Редакція зазначає, що про зміну власника видання вона дізналася одночасно з читачами в середині березня. Угоду ще не уклали, але, за словами колективу, "Ведомости" вже увійшли в новий період своєї історії.

Повідомляється, що Костянтин Зятьков і Олексій Голубович, які назвали себе майбутніми власниками "Ведомостей", запевняли редакцію і читачів, що розділяють цінності видання, задоволені його редакційною політикою і хотіли би зберегти все краще, що є у "Ведомостях".

Але, за словами колективу, на ділі відбувається протилежне.

Зокрема, в.о. головного редактора 22 квітня повідомив співробітникам редакції, що вводить заборону на публікації даних будь-яких опитувань і згадок "Левада-центру" в матеріалах видання.

А 30 березня Шмаров, за його словами, в режимі "тренування" переписав заголовок статті про компанію "Роснефть", змінивши зміст заголовка на прямо протилежний і такий, що суперечить змісту статті.

13 квітня в. о. головного редактора вночі розпорядився видалити з сайту опубліковану трьома годинами раніше колонку про "Роснефть", написану для розділу "Точка зору" професором Чиказького університету і Вищої школи економіки Костянтином Соніним. Він видаляв її двічі, оскільки після першого видалення колонку повернув на сайт заступник головного редактора Олександр Губський, сприйнявши її зникнення як непорозуміння.

Редакція підкреслює, що тексти, які вийшли в "Ведомостях", раніше ніколи не віддалялися (без вагомої на те причини, як то рішення суду або істотні фактичні помилки) – це було демонстрацією того, що вплинути на редакційні рішення ззовні не можна.

Журналісти видання розцінюють такі дії керівництва як цензуру.

Редакція підкреслює, що дорожить цінностями, на яких побудована репутація "Ведомостей", і має намір відстоювати їх надалі.

"Втративши репутацію, "Ведомости" стануть ще одним залежним і керованим медіа, мета роботи якого – не задоволення потреби читачів в перевірених новинах і якісній аналітиці, а реалізація інтересів і амбіцій офіційних і негласних власників", - пише колектив.

Також повідомляється, що редакція пропонує призначити на посаду головреда "Ведомостей" Анфісу Вороніну, яка працює зараз головним редактором партнерських проектів "Ведомости &".