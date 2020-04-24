Журналисты российских "Ведомостей" пожаловались на цензуру

Журналисты российской газеты "Ведомости" пожаловались, что в издании в связи со сменой руководства меняют редакционную политику и вводят цензуру.

Источник: колонка редакции газеты под названием "Новые "Ведомости". Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ"

Дословно: "И. о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию.

"Ведомости" были основаны – и 20 лет существовали – на прозрачности и доверии…Именно доверием, на формирование которого уходят годы, определяется качество независимого издания. Такого рода качество, вероятно, не нужно зависимым и пропагандистским медиа, но для независимых оно жизненно важно. Это социальный капитал, который трудно накопить и легко потерять. Он входит и в цену медиа как актива".

Детали: Редакция отмечает, что о смене владельца издания она узнала одновременно с читателями в середине марта. Сделка еще не состоялась, но, по словам коллектива, "Ведомости" уже вошли в новый период своей истории.

Сообщается, что Константин Зятьков и Алексей Голубович, назвавшие себя будущими собственниками "Ведомостей", заверяли редакцию и читателей, что разделяют ценности издания, довольны его редакционной политикой и хотели бы сохранить все лучшее, что есть в "Ведомостях".

Но, по словам коллектива, на деле происходит противоположное.

В частности, и.о. главреда 22 апреля сообщил сотрудникам редакции, что вводит запрет на публикации данных любых опросов и упоминаний "Левада-центра" в материалах издания.

А 30 марта Шмаров, по его словам, в режиме "тренировки" переписал заголовок статьи о компании "Роснефть", поменяв смысл заголовка на прямо противоположный и противоречащий содержанию статьи.

13 апреля и. о. главреда ночью распорядился удалить с сайта опубликованную тремя часами ранее колонку о "Роснефти", написанную для раздела "Мнения" профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики Константином Сониным. Он удалял ее дважды, поскольку после первого удаления колонку вернул на сайт замглавного редактора Александр Губский, сочтя ее исчезновение недоразумением.

Редакция подчеркивает, что вышедшие в "Ведомостях" тексты прежде никогда не удалялись (без веского на то основания, как то решение суда или существенные фактические ошибки) – это было демонстрацией того, что повлиять на редакционные решения извне нельзя.

Журналисты издания расценивают такие действия руководства как цензуру.

Редакция подчеркивает, что дорожит ценностями, на которых построена репутация "Ведомостей", и намерена отстаивать их впредь.

"Лишившись репутации, "Ведомости" станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев", - пишет коллектив.

Также сообщается, что редакция предлагает назначить на должность главреда "Ведомостей" Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов "Ведомости &".