На Закарпатті зі стрільбою затримали нелегалів-афганців

2996 переглядів
П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:00

Прикордонники у закарпатському лісі зі стрільбою затримали 12 нелегалів-афганців.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Дослівно: "23 квітня прикордонники відділу "Ужгород" затримали дванадцятьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон у Словаччину.

Військовослужбовцям Держприкордонслужби довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників".

Деталі: Порушників виявили в лісі під час патрулювання кордону поблизу н.п. Кам’яниця Ужгородського району.

Затримані чоловіки назвалися громадянами Афганістану, жоден з них не мав із собою документів.

Наразі особи затриманих з’ясовуються.

Правоохоронці встановлюють організаторів переправлення незаконних мігрантів через кордон.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба міграція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ще у трьох прикордонників із Закарпаття виявили коронавірус 18 квітня 2020, 17:56
На кордоні завернули 70 порушників самоізоляції 16 квітня 2020, 11:43
Перший випадок COVID-19 виявили серед прикордонників 15 квітня 2020, 17:44
Усі новини
Головні новини
За добу від COVID-19 в Україні померли 6 осіб, 96 одужали
В Україні буде масове тестування на імунітет до коронавірусу – Ляшко
"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради
Новини 23 квітня: костюми лікарям, 26,6 тисяч хворих
Усі новини
Лайфхаки

Ваші навушники "купаються" в бактеріях: як їх безпечно очистити

психологія

9 звичок злих людей, та як їх не повторювати