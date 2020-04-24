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На Закарпатті зі стрільбою затримали нелегалів-афганців

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:00
На Закарпатті зі стрільбою затримали нелегалів-афганців

Прикордонники у закарпатському лісі зі стрільбою затримали 12 нелегалів-афганців.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Дослівно: "23 квітня прикордонники відділу "Ужгород" затримали дванадцятьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон у Словаччину.

Військовослужбовцям Держприкордонслужби довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників".

Деталі: Порушників виявили в лісі під час патрулювання кордону поблизу н.п. Кам’яниця Ужгородського району.

Затримані чоловіки назвалися громадянами Афганістану, жоден з них не мав із собою документів.

Наразі особи затриманих з’ясовуються.

Правоохоронці встановлюють організаторів переправлення незаконних мігрантів через кордон.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаміграція
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