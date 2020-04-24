На Закарпатті зі стрільбою затримали нелегалів-афганців
П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:00
Прикордонники у закарпатському лісі зі стрільбою затримали 12 нелегалів-афганців.
Джерело: сайт Державної прикордонної служби
Дослівно: "23 квітня прикордонники відділу "Ужгород" затримали дванадцятьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон у Словаччину.
Військовослужбовцям Держприкордонслужби довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників".
Деталі: Порушників виявили в лісі під час патрулювання кордону поблизу н.п. Кам’яниця Ужгородського району.
Затримані чоловіки назвалися громадянами Афганістану, жоден з них не мав із собою документів.
Наразі особи затриманих з’ясовуються.
Правоохоронці встановлюють організаторів переправлення незаконних мігрантів через кордон.
Українська правда