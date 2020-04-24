На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов-афганцев

Пограничники в закарпатском лесу со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Дословно: "23 апреля пограничники отдела "Ужгород" задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию.

Военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей".

Детали: Нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования границы вблизи н.п. Каменица Ужгородского района.

Задержанные мужчины назвались гражданами Афганистана, ни один из них не имел с собой документов.

Сейчас личности задержанных устанавливаются.

Правоохранители устанавливают организаторов переправки незаконных мигрантов через границу.