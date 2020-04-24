На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов-афганцев
Пятница, 24 апреля 2020, 10:00
Пограничники в закарпатском лесу со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев.
Источник: сайт Государственной пограничной службы
Дословно: "23 апреля пограничники отдела "Ужгород" задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию.
Военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей".
Детали: Нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования границы вблизи н.п. Каменица Ужгородского района.
Задержанные мужчины назвались гражданами Афганистана, ни один из них не имел с собой документов.
Сейчас личности задержанных устанавливаются.
Правоохранители устанавливают организаторов переправки незаконных мигрантов через границу.
Украинская правда