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В армії уже понад пів сотні хворих на COVID-19

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:51
В армії уже понад пів сотні хворих на COVID-19

У Збройних силах 51 особа захворіла на коронавірусну інфекцію, з них 2 людини померли, 15 – одужали.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 24 квітня в Збройних силах зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу у ЗСУ зареєстрували 5 нових випадків захворювання.

4-и хворих перебувають у медзакладах (ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовий, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовий, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовий, Харківська обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗСУ).

У Рівненській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Крім того на ізоляції (в тому числі самоізоляції) в армії перебуває 342 особи.

У найближчі 3 доби термін ізоляції закінчується у 42 військовослужбовців.

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Збройні силиармія
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