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В армии уже более полсотни больных COVID-19

Пятница, 24 апреля 2020, 10:51
В армии уже более полсотни больных COVID-19

В Вооруженных силах 51 человек заболел коронавирусной инфекцией, из них 2 человека умерли, 15 - выздоровели.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 24 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая".

Детали: За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 5 новых случаев заболевания.

4-х больных находятся в медучреждениях (ВМКЦ Центрального региона - 1 военный, Черновицкий военный госпиталь - 1 военный, Мукачевский военный госпиталь - 1 военный, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВСУ).

В Ровенской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на изоляции (в том числе самоизоляции) в армии находится 342 человека.

В ближайшие 3 суток срок изоляции заканчивается в 42 военнослужащих.

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Вооруженные силыармия
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