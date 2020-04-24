В армии уже более полсотни больных COVID-19

175 просмотров
Пятница, 24 апреля 2020, 10:51

В Вооруженных силах 51 человек заболел коронавирусной инфекцией, из них 2 человека умерли, 15 - выздоровели.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 24 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая".

Детали: За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 5 новых случаев заболевания.

4-х больных находятся в медучреждениях (ВМКЦ Центрального региона - 1 военный, Черновицкий военный госпиталь - 1 военный, Мукачевский военный госпиталь - 1 военный, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВСУ).

В Ровенской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на изоляции (в том числе самоизоляции) в армии находится 342 человека.

В ближайшие 3 суток срок изоляции заканчивается в 42 военнослужащих.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Вооруженные силы армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Карантин будут снимать в 5 этапов – МОЗ 24 апреля 2020, 10:57
Большинство стран ЕС прошли пик эпидемии - агентство 24 апреля 2020, 10:42
Из Италии вернулись украинские врачи – здоровы и проходят обсервацию 24 апреля 2020, 10:25
Все новости
Главные новости
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели
В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко
"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
Все новости
здоровье

Можно ли изменить свой метаболизм

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!