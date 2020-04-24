Коронавірус швидко поширюється в Росії, за добу померли 60 людей
П'ятниця, 24 квітня 2020, 11:01
За останню добу в Росії підтверджено 5849 випадків нової коронавірусної інфекції, померло 60 людей.
Джерело: оперативний штаб у боротьбі з вірусом в РФ
Деталі: При цьому виписано по одужанню 677 осіб.
Всього в Росії зареєстровано 68 622 хворих, а кількість пацієнтів, що одужали, збільшилася до 5568 осіб.
За весь період в РФ від коронавірусу померло 615 осіб.
В останні дні Російська Федерація входить в трійку лідерів за темпами поширення коронавірусної інфекції.
Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.
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