Коронавірус швидко поширюється в Росії, за добу померли 60 людей

За останню добу в Росії підтверджено 5849 випадків нової коронавірусної інфекції, померло 60 людей.

Джерело: оперативний штаб у боротьбі з вірусом в РФ

Деталі: При цьому виписано по одужанню 677 осіб.

Всього в Росії зареєстровано 68 622 хворих, а кількість пацієнтів, що одужали, збільшилася до 5568 осіб.

За весь період в РФ від коронавірусу померло 615 осіб.

В останні дні Російська Федерація входить в трійку лідерів за темпами поширення коронавірусної інфекції.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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