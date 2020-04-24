Коронавирус быстро распространяется в России, за сутки умерли 60 человек

За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 60 человек.

Источник: оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ

Детали: При этом выписано по выздоровлению 677 человек.

Всего в России зарегистрировано 68 622 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек.

За весь период в РФ от коронавируса скончалось 615 человек.

В последние дни Российская Федерация входит в тройку лидеров по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

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