На Майдані провели слідчий експеримент за участі експравоохоронця

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 11:44

Прокурори офісу генпрокурора спільно зі слідчими ДБР провели на вулиці Інститутській у Києві слідчі експерименти за участі свідка – колишнього правоохоронця щодо розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в місті Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості.

Також було з’ясовано обставини їх переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї".

Деталі: Експеримент здійснили у рамках кримінального провадження за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.

 

Досудове розслідування у провадженні триває.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: Майдан Офіс генпрокурора


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