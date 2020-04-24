На Майдане провели следственный эксперимент с участием экс-правоохранителя

Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР провели на улице Институтской в ​​Киеве следственные эксперименты с участием свидетеля - бывшего правоохранителя относительно расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в ​​Киеве свидетелем уточнено сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 года на этой территории.

Также было выяснено обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия".

Детали: Эксперимент провели в рамках уголовного производства по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.

Досудебное расследование в производстве продолжается.