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На Майдане провели следственный эксперимент с участием экс-правоохранителя

Пятница, 24 апреля 2020, 11:44
На Майдане провели следственный эксперимент с участием экс-правоохранителя

Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР провели на улице Институтской в ​​Киеве следственные эксперименты с участием свидетеля - бывшего правоохранителя относительно расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в ​​Киеве свидетелем уточнено сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 года на этой территории.

Также было выяснено обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия".

Детали: Эксперимент провели в рамках уголовного производства по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.

 

Досудебное расследование в производстве продолжается.

 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: МайданОфис генпрокурора
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