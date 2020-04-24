На Майдане провели следственный эксперимент с участием экс-правоохранителя
Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР провели на улице Институтской в Киеве следственные эксперименты с участием свидетеля - бывшего правоохранителя относительно расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнено сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 года на этой территории.
Также было выяснено обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия".
Детали: Эксперимент провели в рамках уголовного производства по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.
Досудебное расследование в производстве продолжается.