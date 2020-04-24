У Франції карантин врятував "більше 60 тисяч життів"

У Франції карантинні обмеження дозволили врятувати більше 60 тисяч життів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

"Карантин вже врятував 60 тисяч життів… Зараз епідемія йде на спад. Це знак, що французи масово дотримувалися карантину. Це спільне зусилля має продовжитися, щоб врятувати більше людей – все ще не закінчилося", - заявив він в інтерв’ю France Inter.

Названа міністром оцінка приблизної кількості врятованих життів – висновок дослідження, проведеного епідеміологами Вищої школи громадського здоров’я, результати якого були оприлюднені 22 квітня, пише Le Monde.

У дослідженні фахівці змоделювали розвиток ситуації за умови, якби карантин не було впроваджено.

У такому випадку було б інфіковано близько 23% населення країни. Госпіталізації потребували би приблизно 670 тисяч пацієнтів, з них 140 тисяч – у відділеннях інтенсивної терапії. В одному лише столичному регіоні Іль-де-Франс потрібно було б більше 30 тисяч ліжок.

За такого сценарію, ресурсів лікарень не вистачило б для допомоги усім хворим. У підсумку, лише у лікарнях на 19 квітня могли померти 73 900 хворих – замість 12 200 загиблих станом на цю дату.

Різниця між ймовірною та наявною кількістю загиблих на 19 квітня – 61 700 – це та кількість життів, яку вдалося врятувати завдяки карантину.

"Ці висновки повністю відкидають думку про те, що вірусу можна було дозволити вільно поширюватися… Ми вже встигли побачити, що могло би відбуватися, на прикладі Іль-де-Франс та Гран-Ест [які найбільш постраждали від пандемії – прим.ред.] – звідти довелося терміново перевозити хворих в інші регіони", - зазначає координатор дослідження Паскаль Крепеї.

За його словами, якби карантин впровадили ще на декілька днів раніше, і цього перевантаження лікарень можна було б уникнути.

Станом на вечір 23 квітня, рівень смертності від коронавірусної хвороби у Франції лишається стабільним, кількість пацієнтів у реанімації знижується 15-й день поспіль.

З початку епідемії, кількість померлих досягла 21 856 осіб. Загалом у країні підтверджено 120 804 випадків захворювання на коронавірус.