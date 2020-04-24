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Во Франции карантин спас "больше 60 тысяч жизней"

Пятница, 24 апреля 2020, 12:09

Во Франции карантин позволили спасти больше 60 тысяч жизней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Карантин уже спас 60 тысяч жизней... Сейчас эпидемия идет на спад. Это знак, что французы массово придерживались карантина. Это совместное усилие должно продолжиться, чтобы спасти больше людей - все еще не закончилось", - заявил он в интервью France Inter.

Названная министром оценка приблизительного количества спасенных жизней - вывод исследования, проведенного эпидемиологами Высшей школы общественного здоровья, результаты которого были обнародованы 22 апреля, пишет Le Monde.

В исследовании специалисты смоделировали развитие ситуации при условии, если бы карантина не было.

В таком случае было бы инфицировано около 23% населения страны. Госпитализация потребовалась бы примерно 670 000 пациентов, из них 140 000 - в отделениях интенсивной терапии. В одном только столичном регионе Иль-де-Франс нужно было бы больше 30 000 коек.

При таком сценарии ресурсов больниц не хватило бы для помощи всем больным. В итоге, только в больницах на 19 апреля могли умереть 73 900 больных - вместо 12 200 погибших по состоянию на эту дату.

Разница между вероятным и наявным количеством погибших на 19 апреля - 61 700 - это количество жизней, которые удалось спасти благодаря карантину.

"Эти выводы полностью опровергают мысль о том, что вирусу можно было позволить свободно распространяться... Мы уже успели увидеть, что могло бы происходить, на примере Иль-де-Франс и Гран-Эст [наиболее пострадавших от пандемии. - прим.ред.] - оттуда пришлось срочно перевозить больных в другие регионы", - отмечает координатор исследования Паскаль Крепеи.

По его словам, если бы карантин ввели еще на несколько дней раньше, и этой перегрузки больниц можно было бы избежать.

По состоянию на вечер 23 апреля, уровень смертности от коронавирусной болезни во Франции остается стабильным, количество пациентов в реанимации снижается 15-й день подряд.

С начала эпидемии, количество умерших достигло 21 856 человек. Всего в стране подтверждено 120 804 случаев заболевания коронавирусом.

Темы: карантинФранция
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