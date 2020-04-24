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Трамп запропонував використовувати світло й дезінфікуючі засоби проти COVID-19

П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:18
Трамп запропонував використовувати світло й дезінфікуючі засоби проти COVID-19

Вчені при уряді США помітили, що коронавірус слабшає швидше при впливі сонячного світла, спеки і вологості, президент Дональд Трамп вхопився за ідею використовувати світло в боротьбі з пандемією.

Джерело: Reuters, New York Times, Daily Beast, The Guardian

Деталі: Дослідники уряду США визначили, що вірус найкраще виживає в приміщенні і в сухих умовах, але втрачає активність при підвищенні температури й вологості – і особливо при впливі сонячного світла, заявив на брифінгу в Білому домі Вільям Брайан, в.о. голови Департаменту науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США.

Брайан як учений розповів про дослідження, як сонячне світло і дезінфікуючі засоби можуть вбити коронавірус на поверхні. Наприклад, відбілювач уб’є вірус за 5 хвилин, а Ізопропіловий спирт – за 30 секунд. навіть без втирання.

За його словами, "вірус гине швидше за все при наявності прямих сонячних променів". При чому сонячне світло вбиває вірус як на поверхні, так і в повітрі.

Ці дані можуть зміцнити надії на те, що коронавірус буде менш заразний у теплу погоду, влітку.

Однак дослідження ще тривають.

 

Drew Angerer/Getty

Президента США Дональда Трампа, який і раніше висловлював непідтверджене науково припущення, що вірус буде втрачати силу від спеки й сонячного світла, дуже зацікавила інформація презентації Брайана.

Він запропонував використовувати світло і дезінфікуючі засоби для боротьби з COVID-19.

Пряма мова Трампа: "Припустимо, що ми обдаємо тіло потужним світлом, будь то ультрафіолетові промені чи просто дуже сильне світло... Якщо принести світло всередину тіла, через шкіру або іншим способом, дезінфекція буде за одну хвилину?.. Може, ви протестуєте і це?

А потім я бачу дезінфікуючий засіб, який убиває (вірус) за хвилину... Чи можемо ми зробити щось подібне шляхом ін'єкції всередину чи в якості очищення (тіла)? Тому що ви бачите, що він (коронавірус) потрапляє в легені... Було б цікаво перевірити це. Доведеться звернутися до лікарів, але звучить цікаво".

Інші подробиці: Після приголомшливих заяв Трампа кілька лікарів попередили громадськість, виступивши проти введення дезінфікуючого засобу чи використання ультрафіолету, повідомляє "The Guardian".

Професор Роберт Райх, колишній міністр праці, написав у Твіттері: "Брифінги Трампа активно ставлять під загрозу здоров'я населення. Бойкот пропаганди. Слухайте експертів. І, будь ласка, не пийте дезінфікуючий засіб".

Колишній директор Управління урядової етики Вальтер Шауб попередив, що вживання дезінфікуючого засобу всередину може вбити людину.

Читайте також: Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампкоронавірусСША
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