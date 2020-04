Трамп предложил использовать свет и дезинфицирующие средства против COVID-19

Ученые при правительстве США заметили, что коронавирус ослабевает быстрее при воздействии солнечного света, жары и влажности, президент Дональд Трамп ухватился за идею использовать свет в борьбе с пандемией.

Источник: Reuters, New York Times, Daily Beast, The Guardian

Детали: Исследователи правительства США определили, что вирус лучше всего выживает в помещении и в сухих условиях, но теряет активность при повышении температуры и влажности – и особенно при воздействии солнечного света, заявил на брифинге в Белом доме Уильям Брайан, и.о. главы Департамента науки и технологий Министерства внутренней безопасности США.

Брайан как ученый рассказал об исследованиях, как солнечный свет и дезинфицирующие средства, включая отбеливатель и алкоголь, могут убить коронавирус на поверхности всего за 30 секунд.

По его словам, "вирус гибнет быстрее всего при наличии прямых солнечных лучей". Причем солнечный свет убивает вирус, как на поверхности, так и в воздухе.

Эти данные могут укрепить надежды на то, что коронавирус будет менее заразен в теплую погоду, летом.

Однако исследования еще продолжаются.

Президента США Дональда Трампа, который и раньше высказывал неподтвержденное научно предположение, что вирус будет терять силу от жары и солнечного света, очень заинтересовала информация презентации Брайана.

Он предложил использовать свет и дезинфицирующие средства для борьбы с COVID-19.

Прямая речь Трампа: "Предположим, что мы обдаем тело мощным светом, будь то ультрафиолетовые лучи или просто очень сильный свет… Если принести свет внутрь тела, через кожу или другим способом, дезинфекция будет за одну минуту?.. Может, вы протестируете и это?

А потом я вижу дезинфицирующее средство, которое убивает (вирус) за минуту… Можем ли мы сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или в качестве очистки (тела)? Потому что вы видите, что он (коронавирус) попадает в легкие… Было бы интересно проверить это. Придется обратиться к врачам, но звучит интересно".

Другие подробности: После ошеломляющих заявлений Трампа несколько врачей предупредили общественность, выступив против введения дезинфицирующего средства или использования ультрафиолета, сообщает "The Guardian".

Профессор Роберт Райх, бывший министр труда, написал в Твиттере: "Брифинги Трампа активно ставят под угрозу здоровье населения. Бойкот пропаганды. Слушайте экспертов. И, пожалуйста, не пейте дезинфицирующее средство".

Trump's briefings are actively endangering the public's health.



Boycott the propaganda. Listen to the experts. And please don't drink disinfectant. https://t.co/gRRn3sQ04T