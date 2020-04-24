Цушко претендує на посаду в Мінфіні

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:46

Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів, про що свідчить його декларація про доходи за минулий рік.

Джерело: декларація Цушка за 2019 рік як кандидата на посаду заступника міністра

Деталі: У декларації Цушко Василь Петрович вказав місцем роботи (місцем майбутньої роботи) Міністерство фінансів України, а займану посаду або посаду, на яку претендує, – "заступник міністра".

Зарплату за минулий рік він вказав 8178 гривень у ТОВ "Українська сировина" ЛТД.

Співрозмовник "Економічної правди" в комітеті з питань фінансів,податкової та митної політики сказав, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийняте". 

Нагадаємо: Василь Цушко свого часу очолював Одеську обласну держадміністрацію (у 2005-2006 роках), працював міністром внутрішніх справ (з 1 грудня 2006-го до 18 грудня 2007 року), був міністром економіки в уряді Миколи Азарова (з 11 березня 2010-го до 9 грудня 2010 року), очолював Антимонопольний комітет (з 17 грудня 2010-го до 26 березня 2014 року).

Цушко також чотири рази обирався депутатом Верховної Ради (у 1994, 1998, 2002 і 2006 роках).

На даний момент він обіймає посаду заступника голови "Соціалістичної партії Олександра Мороза".

УП, доповнено
Теми: Кабінет міністрів декларації


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