Цушко претендует на должность в Минфине

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Пятница, 24 апреля 2020, 12:46

Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов, о чем свидетельствует его декларация о доходах за прошлый год.

Источник: декларация Цушко за 2019 год как кандидата на должность заместителя министра

Детали: В декларации Цушко Василий Петрович указал местом работы (местом будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует, – "заместитель министра".

Зарплату за прошлый год он указал 8178 гривен в ООО "Украинское сырье" ЛТД.

Собеседник "Экономической правды" в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Напомним: Василий Цушко в свое время возглавлял Одесскую областную госадминистрацию (в 2005-2006 годах), работал министром внутренних дел (с 1 декабря 2006-го по 18 декабря 2007 года), был министром экономики в правительстве Николая Азарова (с 11 марта 2010-го по 9 декабря 2010 года), возглавлял Антимонопольный комитет (с 17 декабря 2010-го по 26 марта 2014 года).

Цушко также четыре раза избирался депутатом Верховной Рады (в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах).

На данный момент он занимает должность заместителя главы "Социалистической партии Александра Мороза".

УП, дополнено
Темы: Кабинет министров декларации


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