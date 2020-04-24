В Одесі горів монастир УПЦ МП

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:24

Сильна пожежа сталася вночі в Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Горіла господарська прибудова.

Джерело: Думська

Деталі: Як повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, повідомлення про займання надійшло о 00:40. Перші пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце вже через 6 хвилин. До цього часу відкритим полум'ям горіла окрема дерев'яна будівля.

 

Через дві години пожежникам вдалося локалізувати пожежу на площі 480 квадратних метрів. Ще через годину пожежу було повністю ліквідовано. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

 

У поліції уточнили, що вогнем пошкоджено два автомобілі і господарська прибудова. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група та рятувальники.

 

У свою чергу в Одеській єпархії УПЦ Московського патріархату заявляють про підпал.

"В Успенському монастирі Одеси невстановлені особи скоїли умисний підпал в трьох місцях, що спровокувало величезну пожежу", - повідомляється під стрімом, який вів один із служителів з місця пожежі.

Крім того, за даними священиків, в процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС, зламав ногу насельник Успенського чоловічого монастиря архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця пригоди госпіталізувала швидка допомога.

Теми: Одеса пожежа


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