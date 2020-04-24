В Одессе горел монастырь УПЦ МП

Сильный пожар произошел ночью в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата. Горела хозяйственная пристройка.

Источник: Думская

Детали: Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании поступило в 00:40. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 6 минут. К этому времени открытым пламенем горело отдельно стоящее деревянное строение.

Через два часа пожарникам удалось локализовать пожар на площади 480 квадратных метров. Еще через час пожар был полностью потушен. В результате пожара никто не пострадал.

В полиции уточнили, что огнем повреждены два автомобиля и хозяйственная пристройка. На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и спасатели.

В свою очередь в Одесской епархии УПЦ Московского патриархата заявляют о поджоге.

"В Успенском монастыре г.Одессы неустановленные лица совершили умышленный поджог в трех местах,что спровоцировало огромный пожар", — сообщается под стримом, который вел один из служителей с места пожара.

Кроме того, по данным священников, в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь.