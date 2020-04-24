Субота буде теплою, але дощі принесуть похолодання

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме тепла повітряна маса, але вдень у північно-західну половину атмосферні фронти принесуть дощі, на заході, півдні та в центрі посилиться вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі 25 квітня без опадів, вдень у західних, північних та місцями в центральних областях невеликий, в Карпатах і на Прикарпатті помірний дощ, місцями грози.

Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім північних і східних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°, на крайньому заході країни та узбережжі морів 12-17°.

У Києві 25 квітня - вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 17-19°.

Уже в неділю з північного заходу Європи в Україну переміститься більш прохолодне повітря, тому денна температура знизиться, майже всюди пройдуть дощі і буде вітряно.

26 квітня в країні очікуються часом дощі, вночі в північних і центральних областях місцями значні дощі (лише вночі в більшості східних, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській областях без опадів).

Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/ с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 17°.

У Карпатах вночі невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів; вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-6° тепла.

У Києві 26 квітня - вночі значний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.