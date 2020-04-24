Суббота будет теплой, но дожди принесут похолодание

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплая воздушная масса, но днем в северо-западную половину атмосферные фронты принесут дожди, на западе, юге и в центре усилится ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Ночью 25 апреля без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и на Прикарпатье умеренный дождь, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме северных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°, на крайнем западе страны и побережье морей 12-17°.



В Киеве 25 апреля - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19°.



Уже в воскресенье с северо-запада Европы в Украину переместится более прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится, почти везде пройдут дожди и будет ветрено.



26 апреля в стране ожидаются временами дожди, ночью в северных и центральных областях местами значительные дожди (лишь ночью в большинстве восточных, днем в западных, Винницкой, Житомирской областях без осадков).



Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 17°.



В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 1-6° тепла.



В Киеве 26 апреля - ночью значительный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.