Оголошено підозру учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму

Двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба прокуратури АР Крим

Дослівно: Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)".

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж", 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі.

Підозрювані також брали участь в захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України.

Джерела УП повідомляють, що йдеться про Кирила Коміссарова та Олександра Столярова.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.