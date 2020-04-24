Объявлено подозрение участникам захвата штаба ВМС Украины во время оккупации Крыма

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Пятница, 24 апреля 2020, 14:35

Двум участникам НВФ "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе сообщено о подозрении.

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Дословно: Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)".

Детали: Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Подозреваемые также участвовали в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащего Военно-морским силам Украины.

В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Темы: Крым оккупация прокуратура


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