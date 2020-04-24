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Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:37
Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва.

Джерело: Указ президента №155/2020, пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Призначити Федоріва Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації".

Деталі: Зеленський цього ж дня зустрівся з Федорівим і обговорив з ним "актуальні проблеми області".

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьЗеленський
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