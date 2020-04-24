Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА

967 просмотров
Пятница, 24 апреля 2020, 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова.

Источник: Указ президента №155/2020, пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Назначить Федорова Виталия Васильевича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации".

Детали: Зеленский в этот же день встретился с Федоривым и обсудил с ним "актуальные проблемы области".

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 года был заместителем главы, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Темы: Ивано-Франковская область Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Ивано-Франковщине у 6 священников подтвердили COVID-19 21 апреля 2020, 16:50
Коронавирус подхватили 14 медиков в Калушском роддоме 15 апреля 2020, 18:27
В Яремче 5 медработников заболели COVID-19 12 апреля 2020, 16:30
Все новости
Главные новости
Языковой омбудсмен увольняется: полгода без зарплаты
В Грузии предупредили Киев: назначение Саакашвили может осложнить отношения
Рада открыла путь для быстрого рассмотрения "антиколомойского" закона
Саакашвили не удалось убедить "слуг", придется еще искать голоса – источники
Все новости
Фото

Когда животные лучше придерживаются социальной дистанции, чем некоторые люди

Образование

Полезный карантин: научитесь первой медицинской помощи онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів