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Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА

Пятница, 24 апреля 2020, 15:37
Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова.

Источник: Указ президента №155/2020, пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Назначить Федорова Виталия Васильевича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации".

Детали: Зеленский в этот же день встретился с Федоривым и обсудил с ним "актуальные проблемы области".

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 года был заместителем главы, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Темы: Ивано-Франковская областьЗеленский
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