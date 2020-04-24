До Фінляндії прибув перший чартер із сезонними працівниками з України

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:54

Близько двохсот громадян України полетіли чартерним рейсом до Фінляндії на сезонні роботи. Рейс був організований на прохання фінських фермерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на фінське видання Maaseudun Tulevaisuus.

Рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетів з "Борисполя" 23 квітня, відповідна інформація розміщена на сайті аеропорту. На борту літака були 186 українців.

Після прильоту в аеропорту Гельсінкі українців зустрічали кілька транспортних засобів, які перевезли сезонних працівників до різних частин Фінляндії на двотижневий карантин на фермах.

Транспорт - це відповідальність роботодавців, які найняли працівників у Фінляндії. Організацією польотів займається фінська компанія із працевлаштування сезонних робітників.

"Організувати перельоти було дуже легко. За пару тижнів все було підготовлено у співпраці з владою та операторами як у Фінляндії, так і в Україні", - заявив генеральний директор компанії Töitä Suomesta Oy Марко Макі-Хакола.

Минулого тижня на Facebook-сторінці посольства Фінляндії в Україні з’явилася інформація, що 22 квітня посольство видаватиме рішення по заявах на отримання дозволів на сезонну роботу.

Вперше інформація про організацію чартерів для доставки до Фінляндії сезонних сільгоспробітників з України з’явилася ще на початку квітня, однак тоді посольство її не підтвердило.

За даними ЗМІ, загалом до Фінляндії прибудуть 1500 сезонних працівників. Найближчими днями очікуються нові рейси, більшість новоприбулих приїдуть з України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи для сільськогосподарських робіт.

Теми: Фінляндія робота


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