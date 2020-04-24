Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Фінляндії прибув перший чартер із сезонними працівниками з України

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:54

Близько двохсот громадян України полетіли чартерним рейсом до Фінляндії на сезонні роботи. Рейс був організований на прохання фінських фермерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на фінське видання Maaseudun Tulevaisuus.

Рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетів з "Борисполя" 23 квітня, відповідна інформація розміщена на сайті аеропорту. На борту літака були 186 українців.

Після прильоту в аеропорту Гельсінкі українців зустрічали кілька транспортних засобів, які перевезли сезонних працівників до різних частин Фінляндії на двотижневий карантин на фермах.

Транспорт - це відповідальність роботодавців, які найняли працівників у Фінляндії. Організацією польотів займається фінська компанія із працевлаштування сезонних робітників.

"Організувати перельоти було дуже легко. За пару тижнів все було підготовлено у співпраці з владою та операторами як у Фінляндії, так і в Україні", - заявив генеральний директор компанії Töitä Suomesta Oy Марко Макі-Хакола.

Минулого тижня на Facebook-сторінці посольства Фінляндії в Україні з’явилася інформація, що 22 квітня посольство видаватиме рішення по заявах на отримання дозволів на сезонну роботу.

Вперше інформація про організацію чартерів для доставки до Фінляндії сезонних сільгоспробітників з України з’явилася ще на початку квітня, однак тоді посольство її не підтвердило.

За даними ЗМІ, загалом до Фінляндії прибудуть 1500 сезонних працівників. Найближчими днями очікуються нові рейси, більшість новоприбулих приїдуть з України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи для сільськогосподарських робіт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіяробота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
Фінляндія
Міністр уряду Фінляндії зіграв "Червону калину" на віолончелі до 500 днів великої війни
Фінляндія виділить близько 105 млн євро на військову підтримку України
Банк у Фінляндії дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: