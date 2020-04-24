У будинку для людей похилого віку Одеси 5-ро хворих COVID-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:02

Головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров розповів, що в закладі для людей похилого віку в Одесі п’ять осіб захворіли на COVID-19, з них троє – медпрацівники.

Джерело: брифінг Одеської ОДА

Пряма мова: "Епідситуація ускладнюється реєстрацією сімейних вогнищ та вогнищ у лікувально профілактичних закладах та закладах закритого типу. Так, зареєстровано в будинку для людей похилого віку в Одесі – п’ять осіб, в тому числі три медичних працівники.

Перший випадок захворювання у закладі був зареєстрований 17 квітня 2020 року, проведено обстеження всіх контактних осіб. У чотирьох з них підтверджено коронавірусну інфекцію".

Деталі: За його словами, інфекція потрапила до закладу через недотримання персоналом карантинних заходів.

Він додав, що сімейних вогнищ на Одещині уже 15 і 5 вогнищ у лікувально профілактичних закладах. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 Одеська область Одеса


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